Незарегистрированный кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку

Она написала в фейсбуке, что сделала это по просьбе матери одного из фигурантов так называемого «московского дела» Алексея Миняйло. Он – волонтер штаба юриста ФБК. Миняйло отказался от пищи вместе с Соболь еще в середине прошлого месяца, но сейчас он находится в СИЗО, без возможности получать качественную медицинскую помощь.

Соболь объявила голодовку после того как Окружная избирательная комиссия нашла брак в подписях за ее выдвижение в Мосгордуму. Сама юрист ФБК назвала это решение политическим.