Советник президента США по нацбезопасности обвинил Россию в краже технологий гиперзвукового оружия

Так в интервью радио «Голос Америки» Джон Болтон прокомментировал ЧП под Северодвинском, где, по мнению источников Рейтер в Вашингтоне, во время испытаний взорвалась ракета «Буревестник».

Советник отметил, что ему известно больше, чем он может сказать, однако инцидент является примером того, что Москва ведет работы по созданию средств доставки ядерного оружия. Однако при этом российские ученые якобы опираются на американские разработки.

Жертвами ЧП в Белом море стали семь человек – в том числе пятеро сотрудников Росатома. На пятый день после взрыва официально было признано, что уровень радиации в районе испытаний кратковременно превысил норму в 16 раз.