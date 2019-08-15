Американские фондовые индексы упали на 3 процента на фоне опасения рецессии

Для индекса Dow Jones, это снижение стало крупнейшим с октября прошлого года – об этом сообщает Рейтер.

Одним из факторов, с которым связывают падение, стало то, что уровень доходности 10-летних облигаций США ненадолго опустился ниже доходности двухлетних. Это – один признаков будущей рецессии. В последний раз такое происходило в 2007 году.

Падение также произошло на фоне новостей о снижении экономики Германии и замедлении экономического роста Китая.