Встреча Совбеза ООН по Индии и Пакистану, вероятно пройдет в пятницу

Такие сроки привела председательствующая в органе постпред Польши Иоанна Вронецка.

Ранее Исламабад просил провести заседание из-за ситуации в штате Кашмир, особый статус которого отменил Нью-Дели. Премьер-министр Имран Хан писал в твиттере, что в регионе проходят репрессии и массовые убийства с целью изменить долю местного населения. Недавно Индия сделала решающий шаг на пути к полной интеграции спорного штата, населенного преимущественно мусульманами, отменив его особый статус.