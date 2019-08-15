Преподаватели и сотрудники Высшей школы экономики требуют освободить фигуранта дела о массовых беспорядках Жукова

Открытое письмо в поддержку студента подписали более 300 человек. Текст опубликовала профессор факультета коммуникаций, медиа и дизайна ВШЭ Анна Качкаева. В нем говорится, что все обвиняемые должны оказаться на свободе из-за отсутствия события преступления.

Егор Жуков – один из четырнадцати фигурантов так называемого «московского дела», абсолютное большинство которых находится под стражей. Сегодня Мосгорсуд будет рассматривать апелляцию на его арест.