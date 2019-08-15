Замглавы «Единой России» заподозрил новостные агрегаторы в «нагнетании ситуации»

Андрею Исаеву не понравилось то, как подается сообщение о запрете старых автомобилей. Представителей агрегаторов пригласят в нижнюю палату парламента, чтобы выяснить, «почему в новостных топах остаются заголовки с фейковой информацией» — цитата по официальному порталу Госдумы.

Позавчера «Коммерсант» написал, что думский комитет предложил запретить эксплуатацию старых транспортных средств. Как уточнил Исаев, «Единая Россия» выступает против подобных запретов для частных лиц. Однако, отметил он, в «топах» поисковиков продолжает висеть неправильно сформулированная новость.