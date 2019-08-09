В США после обвинений в домогательствах начали отменять концерты Пласидо Доминго

От выступлений испанского оперного певца решили отказаться Оперный театр Сан-Франциско и Филадельфийский оркестр, сообщает Ассошиэйтед пресс.

На днях сразу девять женщин заявили о сексуальных домогательствах со стороны всемирно известного тенора. Восемь певиц и одна танцовщица рассказали, что сталкивались с неподобающим поведением музыканта начиная с 1980-х годов. Лишь одна из них — меццо-сопрано Патриция Вульф — решилась назвать свое имя.

Скандал с харрасментом вокруг Пласидо Доминго появился, потому что на Западе поменялись социальные нормы, — сказал в эфире «Эха Москвы» журналист Артемий Троицкий. По его словам, тогда такое поведение было приемлемо. Троицкий добавил, что люди, которые позволяли себе подобные вещи в прошлом не несут ответственности за сегодняшнюю изменившуюся моральную обстановку.