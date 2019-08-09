Минобрнауки: Приказ о контроле над контактами ученых РФ с иностранными коллегами носит рекомендательный характер

Приказ Минобрнауки о контроле над контактами российских ученых с иностранными коллегами носит исключительно рекомендательный характер. Они направлены, прежде всего, на учет показателей роста международных связей. Такие разъяснения дали в министерстве. Там отметили, что документ отражает общемировую практику. В свою очередь, глава ведомства Михаил Котюков заверил, что ни о каком ужесточнии речи не идет.

Он пояснил, что «министерство является участником большого количества межправительственных соглашений и нужно понимать, какие встречи в рамках этих соглашений в стране происходят».

Согласно приказу Минобрнауки, российские ученые должны за пять дней уведомлять министерство о планируемых встречах с зарубежными коллегами, а по итогам составлять отчеты с кратким описанием разговора, приложив к ним сканы паспортов участников.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал это «перебором», оговорившись, что не видел самого приказа.



Рекомендации для ученых по работе с иностранными специалистами, это часть общего тренда по давлению на научных работников, — сказал в эфире питерского «Эха Москвы» кандидат исторических наук, эксперт в области академический свобод Дмитрий Дубровский. Дубровский подчеркнул, что главная опасность этих рекомендаций в избирательности их использования. Он отметил, что в несоблюдении этих советов будут обвинять неугодных.