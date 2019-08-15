Мосгорсуд сегодня рассмотрит еще ряд жалоб фигурантов дела о беспорядках 27 июля на арест

Речь идет о Данииле Кононе, Егоре Жукове, Алексее Миняйло и Кирилле Жукове.

Каждому из фигурантов дела вменяют разные эпизоды участия в протестной акции 27 июля. Так, по версии следствия, студент МГТУ им. Баумана и волонтер штаба Ивана Жданова Даниил Конон «побуждал собравшихся своим примером участвовать в массовых беспорядках». Егору Жукову вменяют то, что он «делал жесты направо»: таким образом, как утверждается, он управлял толпой. Хотя конкретные действия следователь при его аресте не называл. Накануне более 250 преподавателей и сотрудников ВШЭ, где учится Жуков, подписали обращение в Мосгорсуд с просьбой освободить его из-под стражи. В каких именно действиях обвиняется еще один фигурант «московского дела», координатор штаба Любови Соболь Алексей Миняйло, следствие ранее также не уточняло. В отличие от Кирилла Жукова, которому, помимо участия в массовых беспорядках, вменяют еще и применение насилия в отношении росгвардейца. Ряд изданий опубликовали видео, на котором молодой человек пытается поднять забрало шлема одного из силовиков. Конон, Егор и Кирилл Жуковы, а также Миняйло свою вину не признают.



Всего фигурантами дела о беспорядках 27 июля являются 14 человек, 13 из них уже арестованы. Накануне Мосгорсуд оставил под стражей Владислава Барабанова, Самариддина Раджабова, Сергея Абаничева и Ивана Подкопаева.



В поддержку Егора Жукова накануне выступили преподаватели и профессора Высшей школы экономики. Свыше 300 сотрудников вуза подписали письмо в адрес Мосгорсуда и Следственного комитета. В нем говорится, в частности, что Жукова обвиняют за выход на мирное шествие, право на которое гарантирует гражданам российская Конституция, а отсутствие массовых беспорядков во время акции 27-го июля подтвердили почти три десятка членов СПЧ. Авторы письма призывают суд учесть все эти факты при избрании меры пресечения, а Следственный комитет – прекратить уголовное преследование Жукова и других фигурантов дела о «массовых беспорядках».