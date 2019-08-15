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00:00, 15 августа 2019

Любовь Соболь прекратила голодовку, которую она объявила месяц назад в знак протеста против отказа в регистрации

Кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку, которую она объявила месяц назад в знак протеста против отказа в регистрации на выборы. Она написала в Фейсбуке, что делает это по просьбе матери Алексея Миняйло — волонтера ее штаба, который арестован по делу о «массовых беспорядках» в Москве 27 июля. Юрист ФБК напомнила, что Миняйло с 13 июля держит голодовку в знак солидарности с ней. В СИЗО у него нет возможности получать качественную медицинскую помощь.

Накануне, на 32-й день голодовки, Соболь упала в обморок. За время голодовки она потеряла 11 кг веса, пишет «Новая газета».



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