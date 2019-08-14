Кандидат в Мосгордуму Любовь Соболь прекратила голодовку, которую она объявила в знак протеста против отказа в регистрации.

Она написала в Фейсбуке, что делает это по просьбе матери Алексея Миняйло. Он голодает из солидарности с Соболь с 13 июля. Со дня, когда рабочая комиссия избиркома 43 округа в Мосгордуму вынесла решение об отказе юристу ФБК в допуске на выборы. До своего задержания Миняйло держал голодовку в Центре сбора подписей. Теперь он в СИЗО. Без возможности получать качественную медицинскую помощь, отметила Соболь.