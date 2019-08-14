У сотрудника ФБК изъяли во время обыска более 2-х миллионов рублей, полученных от продажи квартиры

Об этом рассказала пресс-секретарь Фонда борьбы с коррупцией Кира Ярмыш. По ее словам, обыск проходил в рамках дела об отмывании денег в офисе ФБК и у его сотрудников. В частности, следователи пришли к видеомонтажеру Виталию Колесникову. Ярмыш утверждает, что он не имеет к данному делу никакого отношения. По ее словам, Колесников снимает комнату в квартире, где раньше жила бухгалтер ФБК Анна Чехович. Следователи пришли по ее старому адресу. Сотрудник фонда показал им договор купли-продажи и другие документы, доказывающие, что найденные ими деньги – его личные. На это следователь ответил, что документы ему не указ и он чувствует, что эти деньги имеют отношение к делу.