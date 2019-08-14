Представителя партии «Яблоко» Сергея Митрохина зарегистрировали кандидатом в депутаты Мосгордумы

Таким образом, окружная избирательная комиссия исполнила решение Мосгорсуда, который накануне постановил зарегистрировать Митрохина. Он станет единственным зарегистрированным самовыдвиженцем в «протестном» 43-м округе, который объединяет районы Арбат, Пресненский, Хамовники.

Ранее избирком снял с выборов юриста ФБК Любовь Соболь, актера Андрея Соловьева и бывшего форварда сборной России по футболу Дмитрия Булыкина. В середине июня свою кандидатуру отозвала основатель фонда помощи хосписам «Вера» Нюта Федермессер.