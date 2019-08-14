В урочище Сандармох начались новые раскопки

Их проводит по требованию Минкультуры Карелии Российское военно-историческое общество. Ведомство хочет проверить теорию, согласно которой там захоронены советские военнопленные, предположительно расстрелянные финскими войсками. Минкульт считает, что версия о массовых расстрелах и захоронениях там репрессированных «наносит ущерб международному имиджу России». Новая экспедиция началась 12 августа и продлится до 21-го числа. В свою очередь центр «Мемориал» просит Генпрокуратуру проверить законность раскопок.