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22:30, 14 августа 2019

В урочище Сандармох начались новые раскопки

Их проводит по требованию Минкультуры Карелии Российское военно-историческое общество. Ведомство хочет проверить теорию, согласно которой там захоронены советские военнопленные, предположительно расстрелянные финскими войсками. Минкульт считает, что версия о массовых расстрелах и захоронениях там репрессированных «наносит ущерб международному имиджу России». Новая экспедиция началась 12 августа и продлится до 21-го числа. В свою очередь центр «Мемориал» просит Генпрокуратуру проверить законность раскопок.



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