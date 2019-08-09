Международный научно-исследовательский центр «Мемориал» обратился в Генеральную прокуратуру

Он просит проверить законность раскопок, которые проводит Российское военно-историческое общество в карельском урочище Сандормох. Там приступила к работе новая экспедиция.

Сотрудники петербургского «Мемориала» считают, что Российское военно-историческое общество нарушает целый ряд статей Уголовного кодекса. Таких как, «Вандализм» и «Надругательство над телами умЕрших и местами их захоронений». Кроме того, в «Мемориале» утверждают, что Общество приступило к раскопкам без проекта работ и заключения историко-культурной экспертизы. Об этом «Эху» рассказала директор научного центра в Петербурге Ирина Флиге.

В «Мемориале» уверены, что целью раскопок является подтверждение ложной гипотезы. Якобы, в Сандормохе захоронены советские военнопленные, которых расстреляли во время финской оккупации Карелии. Как говорят в научном центре, авторы этой гипотезы не могут привести ни единого свидетельства в ее пользу и не могут назвать ни одного их тех людей, которых они ищут в расстрельных ямах. В отличие от Российского военно-исторического общества в «Мемориале» готовы поименно назвать всех и документально доказать, что более 6 тысяч человек уничтожило НКВД в районе станции Медвежья гора в конце тридцатых годов прошлого века.

Более 20 лет назад захоронение Сандормох обнаружила экспедиция под руководством карельского историка Юрия Дмитриева. Сейчас его обвиняют в насильственных действиях сексуального характера над приемной дочерью. Это уже второе уголовное дело. Дмитриев уверен, что оно, как и первое, связано с его деятельностью по восстановлению памяти о жертвах политических репрессий. Коллеги и соратники историка также считают, что дела сфабриковали спецслужбы.