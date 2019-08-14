Силовики, по некоторым данным, проводят обыски по делу о хищениях у крупного подрядчика РЖД – группы компании «1520». Как утверждается, речь может идти о деле, выделенном из расследования в отношении полковника МВД Дмитрия Захарченко.

Обыски начались утром по нескольким адресам, связанным с группой компаний «1520». По крайней мере, об этом рассказали источники газеты «Ведомости» в правоохранительных органах и близкие к акционерам. Это подтвердили и собеседники интернет-издания РБК. Они рассказали, что мероприятия проводят сотрудники СК, а также двух управлений ФСБ, занимающихся преступлениями в кредитно-финансовой сфере и сфере транспорта. Речь, как отмечается, может идти об уголовном деле по статье об организации преступного сообщества с использованием служебного положения, а также по статьям, связанным с отмыванием денег. Как пишут «Ведомости», СК ранее начал разбирательство по эпизодам, касающихся вывода средств, которые группа «1520» получала для выполнения подрядов РЖД, Следствие подозревает, что вывод производился за рубеж с помощью так называемой «молдавской схемы» через ряд банков. Агентство «Росбалт», в свою очередь, в апреле писало о том, что дело по этой статье было возбуждено по материалам в отношении экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, на квартире родственников которых изъяли средства на сумму почти в 9 млрд рублей.

СК ранее предъявлял обвинения в даче взяток Захарченко совладельцам группы компаний «1520» Валерию Маркелову, арестованному почти год назад, и объявленному в розыск Борису Ушеровичу. Нынешнюю информацию об обысках в ведомстве не комментируют.