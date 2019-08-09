Более 300 сотрудников Высшей школы экономики написали коллективное письмо в поддержку студента вуза Егора Жукова

Он является одним из 14-ти фигурантов дела о «массовых беспорядках», возбужденного после акции 27-го июля. Авторы письма просят Мосгорсуд и Следственный комитет прекратить уголовное преследование Жукова и других фигурантов этого дела.

Содержание под стражей Жукова не может не возмущать не только преподавателей, но и вообще нормальных людей, — сказал «Эху» один из подписантов, профессор факультета гуманитарных наук Олег Лекманов. «Несколько сотрудников и участников академического сообщества Вышки, среди которых главную роль сыграли Мария Майофис, Илья Кукулин и Михаил Павловец – составили это письмо. Я принимал участие в его распространении и том, чтобы его подписывали разные люди. Мы хотели, чтобы не вся Вышка как институция – потому что это пускай администрация решает – а люди, которые являются частью НИУ ВШЭ, высказали свое мнение по этому поводу», — сказал он.

Завтра Мосгорсуд рассмотрит апелляцию на арест Егора Жукова и еще трех фигурантов дела о «массовых беспорядках» – студента МГТУ имени Баумана Даниила Конона, а также Алексея Миняйло и Кирилла Жукова.