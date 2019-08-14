Нефтяной рынок сегодня резко падает

Нефтяной рынок, завершивший накануне торги рекордным за последние недели ростом, сегодня резко падает. Вечером марка Brent снижалась почти на 5%. Сейчас октябрьские фьючерсы торгуются в районе 58,40 долларов за баррель. Такое же падение наблюдается у WTI. Эта марка подешевела до 54,30. По данным аналитиков, падение связано с неожиданным ростом запасов сырья в США.

На этом фоне дешевеет рубль. Так, стоимость доллара на московской бирже впервые с начала мая поднялась выше 66 рублей. Евро вечером подорожал до 73,60.