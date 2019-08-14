Суд в Петербурге снял с выборов семь независимых кандидатов, которые ранее были зарегистрированы

По данным «МБХ медиа» и «Медиазоны», речь идет о Полине Костылевой, Веронике Юдович, Федоре Горожанко, Ефиме Миньковиче, Богдане Литвине, Александре Верещагине и Ярославе Путрове. Решение принято по иску «единоросса» Ивана Бандурина. По его мнению, избирательная комиссия муниципального образования Екатерингофский нарушила принцип равенства прав граждан, зарегистрировав кандидатов 1-го июля, а не до 30-го июня. При этом прием документов на регистрацию был официально продлен до 14-го июля.