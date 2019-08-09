Нефтяной рынок, завершивший накануне торги рекордным за последние недели ростом, сегодня резко падает

Вечером марка Brent снижалась почти на 5%. Сейчас октябрьские фьючерсы торгуются в районе 58,40 долларов за баррель. Такое же падение наблюдается у WTI. Эта марка подешевела до 54,30.

В значительной степени это связано с торговой войной крупных экономических держав, — сказала «Эху» профессор экономики Российской экономической школы Наталья Волчкова. Она отметила, что цены падают, в частности, из-за намерения США отложить введение пошлины на ряд товаров китайского производства.

На фоне падающей нефти дешевеет рубль. Так, стоимость доллара на московской бирже впервые с начала мая поднялась выше 66-ти рублей. Евро вечером подорожал до 73,60.