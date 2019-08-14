Представитель НАТО называет небезопасным маневр российского истребителя, сопровождавшего самолет Сергея Шойгу

Представитель НАТО называет небезопасным маневр российского истребителя, сопровождавшего самолет министра обороны Сергея Шойгу. По словам собеседника CNN, российские самолеты летели без плана полета, а их транспондеры были выключены. На запросы авиадиспетчеров они не отвечали. Истребители альянса были подняты с базы в Литве для оценки ситуации. При этом Су-27 почти пересек курс полета одного из F-18 небезопасным образом. Потенциально опасной для обоих самолетов ситуации удалось избежать благодаря быстрой и профессиональной реакции пилота испанских ВВС.

Инцидент, о котором идет речь, произошел накануне над нейтральными водами Балтийского моря. По данным ТАСС, натовский F-18 попытался приблизиться к борту главы Минобороны России, но его оттеснили российские Су-27.