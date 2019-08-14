«МБХ медиа» и «Дождь» пожаловались в МВД и прокуратуру из-за обыска в центре сбора подписей

Он проходил 10-го августа. Журналисты жалуются на неправомерные действия сотрудников полиции, а именно незаконное удержание и применение физической силы. Также отмечается, корреспондентам запретили пользоваться мобильной связью, препятствовали передаче информации в редакции изданий и эфир телеканала. Кроме того, им даже запретили смеяться, сказав дословно, что это незаконно.

Заявители просят установить личности и привлечь к ответственности неизвестных сотрудников полиции и Следственного комитета, которые воспрепятствовали их законной профессиональной деятельности.