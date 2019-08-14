WhatsApp ввел новую функцию разблокировки мессенджера по отпечатку пальца на Андроидах
WhatsApp ввел новую функцию разблокировки мессенджера по отпечатку пальца на Андроидах. Об этом сообщает портал WABetaInfo. Около трех месяцев назад Такая функция стала доступна пользователям бета-версии iOS. Чтобы включить новую функцию, необходимо найти в разделе настроек пункт «Учетная запись» — «Конфиденциальность» — «Отпечаток пальца».
В конце июля СМИ узнали о планах WhatsApp отказаться от привязки к смартфону.