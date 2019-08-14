WhatsApp ввел новую функцию разблокировки мессенджера по отпечатку пальца на Андроидах. Об этом сообщает портал WABetaInfo. Около трех месяцев назад Такая функция стала доступна пользователям бета-версии iOS. Чтобы включить новую функцию, необходимо найти в разделе настроек пункт «Учетная запись» — «Конфиденциальность» — «Отпечаток пальца».

В конце июля СМИ узнали о планах WhatsApp отказаться от привязки к смартфону.