Минтранс обсуждает идею о запрете старых автомобилей

Предложение поступило из думского комитета по промышленности, — сообщили РБК в пресс-службе министерства. Инициатива запретить эксплуатацию машин «предельного» возраста возникла по итогам круглого стола, где обсуждались экологические проблемы автотранспорта. О каких автомобилях идет речь и какой возраст понимается под предельным, не уточнялось. Рекомендации были направлены в Минтранс и Минпромторг. В последнем запрещать старые машины отказались.