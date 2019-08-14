300 преподавателей и профессоров Высшей школы экономики выступили в поддержку студента Егора Жукова

Он арестован по подозрению в участии в массовых беспорядках. Письмо с подписями направлено в Мосгорсуд и Следственный комитет. В нем говорится, в частности, отмечается, что студент Вышки был задержан незаконно. Жуков преследуется за выход на мирное шествие, право на которое гарантирует гражданам российская Конституция. Авторы письма призывают суд учесть все эти факты при избрании меры пресечения, а Следственный комитет – прекратить уголовное дело против Жукова и других фигурантов дела о «массовых беспорядках».