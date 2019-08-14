Грозненский футбольный клуб «Ахмат» оштрафован на 150 тысяч рублей за оскорбление судьи во время матча со «Спартаком»
Грозненский футбольный клуб «Ахмат» оштрафован на 150 тысяч рублей за оскорбление судьи во время матча со «Спартаком». Стадион клуба избежал дисквалификации, — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артура Григорянца.
Инцидент произошел 11-го августа. В конце матча после удаления игрока чеченской команды Аблая Мбенга кто-то выкрикнул из дикторской кабины по громкой связи «судья – козел». В РФС сочли это нарушением одного из пунктов регламента Чемпионата России. В «Ахмате» ранее говорили, что судью оскорбил сотрудник пресс-службы, он уволен.