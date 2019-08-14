Грозненский футбольный клуб «Ахмат» оштрафован на 150 тысяч рублей за оскорбление судьи во время матча со «Спартаком». Стадион клуба избежал дисквалификации, — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артура Григорянца.

Инцидент произошел 11-го августа. В конце матча после удаления игрока чеченской команды Аблая Мбенга кто-то выкрикнул из дикторской кабины по громкой связи «судья – козел». В РФС сочли это нарушением одного из пунктов регламента Чемпионата России. В «Ахмате» ранее говорили, что судью оскорбил сотрудник пресс-службы, он уволен.