В Киргизии задержан подозреваемый в убийстве спеназовца при штурме резиденции экс-президента Алмазбека Атамбаева

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката родственников погибшего. По его словам, имя задержанного пока не разглашается в интересах следствия.

Атамбаев был задержан на прошлой неделе в своем доме неподалеку от Бишкека. Он сдался после двух штурмов и долгих переговоров. В ходе столкновений один человек погиб, 170 пострадали. Атамбаев проходит по четырем уголовным делам, в том числе о коррупции. Накануне спецслужбы обвинили его в госперевороте. Сам бывший глава государства называет преследование политическим.