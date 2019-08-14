Суд Красноярска оценил в 500 рублей бесчеловечные условия содержания в спецприемнике

На них пожаловалась бывшая глава местного штаба Алексея Навального Мария Маковозова. Она была арестована на 10 суток в 2018-м году по административному делу о проведении акции без подачи уведомления. После этого Маковозова пожаловалась, что камера была душной и переполненной, у туалета не было двери, также в спецприемнике отсутствовал прогулочный дворик. Она подала иск к местному управлению МВД на 100 тысяч рублей. Суд лишь частично удовлетворил ее жалобу, — сообщает «Апология протеста». Муковозова собирается обжаловать решение.