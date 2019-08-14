Директор ФБК Иван Жданов отправился в поездку, несмотря на административный арест в 10 суток

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов отправился в поездку, несмотря на административный арест в 10 суток. По словам незарегистрированного кандидата в Мосгордуму, его просто забыли отвезти в другой спецприемник после того, как он вышел на свободу после отбытия 15 суток.

Жданов убежден, что ситуация с его административным арестом запутала юристов. ПО словам директора ФБК, он не находится в спецприемнике, но срок продолжает исчисляться. Жданов полагает, что полиция просто не стала исполнять решение Мещанского суда, а законодательство не предполагает приостановки исполнения наказания в его случае. При этом директор ФБК отметил, что сейчас находится в поездке, но скоро «вернется». Он также сообщил о прекращении голодовки, которую объявил 2 августа. Чуть ранее незарегистрированный кандидат в Мосгордуму писал о том, что после выхода из Люберецкого спецприемника 11 августа ждал у ворот, когда его задержат и отвезут в другой изолятор временного содержания. После того как этого не произошло, отметил Жданов, он решил, что самому ехать туда глупо. По его словам, возле его дома при этом скопилось много машин с некими подозрительными личностями. При этом почему директор ФБК сообщил о своем освобождении спустя сутки, сам он не уточнил.

Жданову назначали административный арест сначала за участие в несогласованной акции, а затем за организацию несогласованного мероприятия.