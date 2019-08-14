В Аргентине снизили подоходный налог и на 90 дней заморозили цены на бензин. Также объявлено о повышении минимальной зарплаты и увеличении социальных субсидий. Подобными мерами президент страны Маурисио Макри отреагировал на падение курса песо и акций большинства местных компаний, передает Reuters. По словам главы государства, сегодня пройдет специальное заседание, на котором будет определена минимальная заработная плата по стране.