Кремль: Партийная принадлежность не влияла на решение Путина о назначении Беглова врио главы Петербурга

В Кремле утверждают, что партийная принадлежность не влияла на решение Владимира Путина о назначении Александра Беглова врио главы Петербурга. В первую очередь президент всегда ориентируется на жизненный и служебный опыт кандидата, на его личные и профессиональные качества, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Накануне Беглов, который участвует в губернаторских выборах как самовыдвиженец, назвал себя на дебатах беспартийным, после этого его биографию удалили с сайта «Единой России».