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19:30, 14 августа 2019

Кремль: Партийная принадлежность не влияла на решение Путина о назначении Беглова врио главы Петербурга

В Кремле утверждают, что партийная принадлежность не влияла на решение Владимира Путина о назначении Александра Беглова врио главы Петербурга. В первую очередь президент всегда ориентируется на жизненный и служебный опыт кандидата, на его личные и профессиональные качества, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Накануне Беглов, который участвует в губернаторских выборах как самовыдвиженец, назвал себя на дебатах беспартийным, после этого его биографию удалили с сайта «Единой России».



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