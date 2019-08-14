Глава Минобрнауки: В приказе ведомства о контроле над международными контактами не идет речи «о каком-то ужесточении»

В приказе Минобрнауки о контроле над международными контактами российских ученых не идет речи «о каком-то ужесточении», заверил глава ведомства Михаил Котюков. Он пояснил, что «министерство является участником большого количества межправительственных соглашений и нам нужно понимать, какие встречи в рамках этих соглашений в стране происходят».

В пресс-службе Минобрнауки ранее подчеркнули, что приказ носит исключительно рекомендательный характер. Они направлены прежде всего на учет показателей роста международных связей. Отмечается, что документ отражает общемировую практику. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал это «перебором», оговорившись, что не видел самого приказа.