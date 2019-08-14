Так называемых «дачных» участков на выборах губернатора Петербурга станет немного меньше

Случилось это после критики Центризбиркома.

Горизбирком упразднит около пятнадцати из девяносто двух «дачных» участков. Об этом председатель комиссии Виктор Миненко сказал по видеосвязи на заседании Центральной избирательной комиссии. В Псковской области упразднят порядка пяти участков, а в Ленобласти — примерно десять. В первом случае, из-за низкой активности избирателей, во-втором — из-за того, что участки расположены близко друг к другу. Миненко попросил у Центризбиркома неделю, чтобы решить этот вопрос. Несмотря на скандалы, которыми сопровождается предвыборная кампания в Петербурге, Миненко не унывает.

Председатель комиссии Элла Памфилова напомнила, что предшественник Миненко «поплатился» за нарушения на президентских выборах. Эти нарушения также были связаны с голосованием по месту пребывания. То есть с тем же механизмом, который лежит в основе «дачного» голосования.

Ранее глава ЦИК дважды настоятельно рекомендовала Петербургу отказаться от создания участков за пределами города, особенно в Псковской области. Неделю назад Виктор Миненко сказал, что не может пойти против воли неких горожан. В ответ зампред ЦИК Николай Булаев публично усомнился в подлинности заявлений избирателей, которые собираются голосовать за пределами Петербурга.

На этом заседании Памфилова напомнила, что Центризбирком не может обязать Городскую избирательную комиссию отказаться от «дачных» участков, только рекомендовать.