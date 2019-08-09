Бывшего председателя московского отделения партии «Яблоко» Сергея Митрохина зарегистрировали кандидатом в депутаты Мосгордумы по избирательному округу N 43. Об этом он сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы». «Я официальный кандидат, я получил удостоверение кандидата и приступаю к избирательной кампании. Хотя потеряно много времени и вряд ли можно считать, что я нахожусь в равных условиях с другими кандидатами. Буду бороться сейчас», — сказал он.

Митрохин отметил, что поддерживает незарегистрированных кандидатов и требует освобождения всех арестованных по политическим мотивам в связи с выборами. Он также подчеркнул, что настаивает на регистрации «и Соболь, и Яшина, и Янкаускаса, и Гудкова, и всех остальных».

«Я от этих требований ни в коей мере не отказываюсь. Теперь буду настаивать на них еще больше. Буду участвовать во всех протестных акциях, связанных с этим», — заключил он.

Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации С.Митрохина кандидатом в депутаты на выборах в Мосгордуму.

Ранее ОИК N 43 дважды отказывал политику в регистрации.

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября 2019 года.