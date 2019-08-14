В Москве проходят обыски по делу о хищении средств у одного из крупнейших подрядчиков РЖД

Следователи пришли по нескольким адресам, связанным с совладельцами группы компаний «1520», пишут «Ведомости» со ссылкой на несколько источников.

В свою очередь РБК со ссылкой на собственные источники сообщает, что оперативно-следственные мероприятия проводят совместно ФСБ и Следственный комитет. Чтобы избежать утечек, привлечены бойцы Росгвардии и Центра спецназначения ФСБ из других регионов. Официально правоохранительные органы обыски пока не прокомментировали.