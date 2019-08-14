Сегодня в  Стамбуле пройдет матч за Супекубок Европы

Первый клубный трофей в сезоне разыграют английские «Ливерпуль» и «Челси».

Минувший Евросезон прошел под знаком явного превосходства представителей Английской Прмьер Лиги. Впервые в истории Еврокубков в финалах обоих турниров играли команды из одной страны. Сегодня триумфатор Лиги Чемпионов «Ливерпуль» сразится с победителем Лиги Европы «Челси» в матче за Суперкубок УЕФА. Красные ранее трижды завоевывали этот трофей. Аристократы – лишь однажды. Вот только все эти успехи датированы еще прошлым веком.

Понятно, что престиж Суперкубка не сопоставим с теми трофеями, которые участники сегодняшнего матча уже завоевали. Да и финансовая составляющая весьма скромна. Победитель получает €5 млн, проигравший — €3 млн. К тому же сейчас – самое начало сезона. И говорить об оптимальных кондициях игроков, и сыгранности команд, пожалуй, не стоит. Особенно это касается «Челси», где новый главный тренер и нет лидера атак Эдена Азара, перебравшегося в межсезонье в Реал. Что подтвердил стартовый матч лондонцев в АПЛ, где подопечные Фрэнка Лэмпарда на Олд Трафорд получили 4 сухих мяча от «Манчестер Юнайтед».

Встреча за Суперкубок начнется в 22.00. Трансляция на МАТЧ ТВ