Футбольный клуб «Порту» обвинил телеканал «Матч ТВ» в срыве трансляции игры с «Краснодаром» на территорию России

О том, что россияне не увидят ответную игру третьего отборочного раунда Лиги Чемпионов, стало известно лишь за пару минут до ее начала.

Директор «Порту» Франсишку Мораес уверяет, что клуб как обладатель прав на показ матча, установил за трансляцию цену в 50 тысяч евро. По его словам, «Матч ТВ» изначально предложил 15 тысяч, но получил отказ. Несмотря на это, как говорят в «Порту», российский телеканал продолжил анонсировать игру с «Краснодаром», но согласие на цену в 50 тысяч евро дал только в понедельник. Мораес уверяет: причина срыва трансляции матча в России в том, что «Матч ТВ» не внес оплату показа до дедлайна – за полтора часа до стартового свистка. Хотя это условие было обязательным. Обвинения со стороны канала в резких изменениях условий в «Порту» отрицают.

Накануне же, прямо перед началом игры футбольной Лиги чемпионов между «Краснодаром» и португальским клубом, россияне увидели надпись о том, что по независящим от «Матч ТВ» причинам трансляции не будет. Канал объяснял это тем, что несмотря на подписанный договор и согласование условий, за полтора часа до игры «Порту» резко поменял их и отключил доступ к сигналу. А креативный директор «Матч ТВ» Гавриил Гордеев, уверяет, что португальцы потребовали за показ 200 тысяч евро и что их предложение превышает рыночные цены в десятки раз. Трансляцию при этом можно было бесплатно смотреть в приложении FC Porto TV: в клубе рассказали, что Россия стала второй страной в мире по размеру аудитории матча.

В рамках ответной игры третьего отборочного раунда Лиги Чемпионов «Краснодар» в гостях выиграл у «Порту» со счетом 3:2 и вышел в раунд плей-офф. Там он поборется за путевку в групповую стадию главного европейского клубного турнира с греческим «Олимпиакосом».