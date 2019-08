Ряд выступлений Пласидо Доминго, обвиняемого в сексуальных домогательствах, были отменены

Опера Лос-Анджелеса объявила о начале расследования по поводу предъявленных певцу обвинений, сообщают зарубежные СМИ.

Как сообщает агентство The Associated Press, согласно утверждениям его бывших коллег по сцене, в течение последних трех десятков лет Доминго, занимавший разные высокие управленческие посты, использовал свое положение при распределении ролей и мог создавать или разрушать профессиональные карьеры. В домогательствах всемирно известного тенора обвинили несколько оперных певиц и одна танцовщица. Все они выступили анонимно, за исключением уже завершившей свои выступления меццо-сопрано Патрисии Вульф. В ее заявлении агентству, разрешив использовать свое имя, она пишет, что Пласидо Доминго регулярно приставал к ней, когда они вместе работали в Вашингтонской опере. Когда кто-то из коллег-мужчин предложил за нее заступиться, она его отговорила, сказав, что руководство компании, скорее всего, уволит не Доминго, а ее. Вульф объяснила свое признание тем, что желает уберечь от притязаний других женщин, а также помочь тем, кто уже испытал это, найти в себе смелость и отказать домогателю. Помимо признавшихся, The Associated Press провело более трех десятков интервью с другими певицами, танцовщицами, музыкантами в оркестре, рабочими сцены, преподавателями по вокалу и оперным администратором, которые были свидетелями такого поведения Доминго, сказав, что он часто преследовал молодых женщин, и это долгие годы сходило ему с рук. Информагентство опубликовало и заявление самого Пласидо Доминго, в котором он отметил, что правила и стандарты поведения за последнее время сильно изменились, однако, по его словам, он всегда считал, что его отношения с женщинами приветствовались ими и характеризовались взаимным согласием.

На фоне перенесенных до конца расследования концертов в США, Хельга Садлер, президент Зальцбургского фестиваля, на котором тенор должен выступить 31 августа, заявила, что не будет отменять его концерта. Как юрист по образованию, знающая Доминго около четверти века, она призвала использовать существующие сомнения в его виновности как еще один аргумент в пользу певца.

Пласидо Доминго планирует отметить полувековой юбилей творческой деятельности. За свою карьеру он выступил на крупнейших сценах мира около четырех тысяч раз. Его профессиональный труд отмечен 12 премиями Grammy.

Скандал с харрасментом вокруг Пласидо Доминго появился, потому что на Западе поменялись социальные нормы, — сказал в эфире «Эха» легендарный диджей Артемий Троицкий. По его словам, тогда такое поведение было приемлемо. Троицкий добавил, что люди, которые позволяли себе подобные вещи в прошлом не несут ответственности за сегодняшнюю изменившуюся моральную обстановку.