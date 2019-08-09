Джон Хантсман: Никаких планов по размещению ракет средней и меньшей дальности в Европе у США нет

Никаких планов по размещению ракет средней и меньшей дальности в Европе нет. Об этом в эфире «Эха» рассказал посол США в Москве Джон Хантсман.

Договор об уничтожении ракет средней и меньшей дальности прекратил действие 2 августа по инициативе США. В тот же день Пентагон заявил, что США начнут разработку ракет средней и малой дальности наземного базирования в неядерном оснащении, которые раньше были запрещены ДРСМД.