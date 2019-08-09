Думский Комитет предлагает запретить использование транспортных средств, достигших предельного срока эксплуатации

Думский Комитет по промышленности предлагает запретить использование транспортных средств, достигших предельного срока эксплуатации. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Уже позже в Комитете по промышленности Госдумы пояснили, что их предложение направлено на эксплуатацию коммерческих машин, а не личных автомобилей. В любом случае цель данной идеи – обогатить надзорные структуры – считает автомобильный эксперт «Эха Москвы» Сергей Асланян.

Между тем идею думского комитета поддержали крупнейшие российские автопроизводители, в частности, КАМАЗ, Соллерс и ГАЗ.