Пулковская обсерватория перенесет часть своих наблюдательных программ в Крым и на Кавказ

В Петербурге же планируют создать центр обработки данных, которые будут поступать с других площадок.

По мнению руководства обсерватории, в Крыму вести наблюдения удобнее из-за того, что там лучше астроклимат. То есть условия для наблюдения за звездным небом. Также руководство учреждения планирует усилить наблюдения на горной астрономической станции в Кисловодске. Об этом накануне рассказал директор обсерватории Назар Ихсанов.

По словам Назара Исханова, главный инструмент Пулковской обсерватории — 26-дюймовый телескоп-рефрактор продолжит свою работу вплоть до того, как исчерпает свой ресурс. Тем не менее, бывший сотрудник учреждения, координатор инициативной группы «Сохраним Пулковскую обсерваторию» Александр Шумилов считает, что научный комплекс ожидает незавидная судьба.



Накануне активисты провели одиночный пикет у входа в пресс-центр ТАСС, где прошла пресс-конференция руководителя обсерватории Назара Исханова. Она была посвящена 280-летию учреждения. На плакате было написано: «Пулковская обсерватория получила к юбилею массовое строительство в защитной зоне, прекращение двухвековых наблюдений, увольнение трети всех ученых». Защитники обсерватории уверены, что застройка прилегающей территории уничтожит наблюдения.



Защитники обсерватории отмечают, что проблемы с застройкой охранной зоны и световым загрязнением испытывают многие обсерватории России. При этом наблюдения в Пулково еще можно спасти. Для этого нужно прекратить стройку.