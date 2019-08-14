Биография кандидата в губернаторы Александра Беглова исчезла с сайта партии «Единая Россия»

Это произошло вскоре после того, как сам Беглов на дебатах назвал себя беспартийным.

Страница, посвящённая Александру Беглову, перестала открываться через считанные часы после первого раунда дебатов. Временный губернатор северной столицы упоминался на сайте «Единой России» как член Высшего совета партии, и как бывший глава Петербургского отделения. Тем не менее, в ходе телевизионной беседы с политическими конкурентами Беглов назвал себя единственным из кандидатов, кто «не принадлежит ни к одной из партий». Журналисты «Новой газеты» обратили внимание, что после этого высказывания политика ссылка, ведущая с партийного сайта на его биографию, стала выдавать «ошибку 404». Сейчас портрет Беглова удалён из перечня членов Высшего совета Единой России. Упоминания о нём на портале партии власти остались только в статьях.

В штабе Беглова сообщили, что их кандидат не сможет принять участие во всех запланированных дебатах. Заменить его могли бы доверенные лица, но «Интерфакс» уточняет, что их у Беглова сейчас нет. Какие из дебатов останутся в графике, в штабе пояснить не смогли.

Александр Беглов приостановил своё членство в «Единой России» семь лет назад, когда стал представителем президента России в Центральном федеральном округе.