Протесты по поводу строительства храма в Екатеринбурге давно утихли

Но защитников сквера по-прежнему преследуют. Так, активистку Анну БАлтину признали виновной в организации протестов и оштрафовали. Другой участник был арестован и теперь просит политического убежища в Израиле.

18-летний Никита Яблонский был арестован за участие в акции против строительства храма у Театра драмы. Он рассказал, что по решению суда он провел двое суток в спецприемнике. После освобождения ему начали поступать анонимные угрозы о возбуждении уголовного дела, а также угрожали физической расправой. Никита был вынужден попросить политического убежища в Израиле, — пишет «Урал.МБХ медиа».

Сам Никита считает, что угрожают ему силовики, поскольку телефон он оставлял в полиции, когда его задерживали. По его словам, неизвестные писали с трех аккаунтов. В одном из сообщений говорилось: «Если ты не сядешь, то найдут тебя в неопознанной могиле». Ранее в интервью «Типичному Екатеринбургу» Никита рассказывал, что его не кормили в полицейском отделе. Кроме того, в сквере во время протестов Никита вступал в диалог с членом организации «Екатеринбург консервативный», которая защищала идею строительства храма. Ее активисты связаны с казаками и Росгвардией, кто-то из этих людей и сделал на него донос, – предполагает Яблонский.



После протестов в Екатеринбурге многие активисты жаловались, что их аккаунты в соцсетях пытались взломать.