Окружная избирательная комиссия зарегистрировала кандидата от партии «Яблоко» Сергея Митрохина на выборы в Мосгордуму

Ранее он обжаловал решение об отказе в регистрации в 43-м округе. Мосгоризбирком счел возможным вернуть ему часть ранее отбракованных подписей.

Всего зарегистрировано 233 кандидата, 57 получили отказ. Из-за отказа в регистрации независимым кандидатам в Москве в последний месяц проводятся многотысячные акции протеста, по итогам которых задерживаются сотни участников. Возбуждены уголовные дела. Большинство незарегистрированных кандидатов находятся под административным арестом.