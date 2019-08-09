Активиста Константина Котова Пресненский суд Москвы сегодня арестовал на два месяца

Молодого человека обвиняют в неоднократных нарушениях на массовых мероприятиях. По этой статье ранее был осуждён другой активист Ильдар Дадин.

Поддержать Константина Котова пришли в суд около 60 человек. Родители активиста, муниципальные депутаты, правозащитник Лев Пономарёв, политик Григорий Явлинский, писатели Виктор Шендерович и Людмила Улицкая. Было много активистов, включая тех, кто постоянно ходил на процесс по «Болотному делу». Заседание началось с почти четырёхчасовым опозданием. Когда Котова приставы вели по коридору, ему устроили овацию.

Аплодисменты не стихали несколько минут. Многие отмечали: уголовное дело по статье, по которой в своё время осудили Ильдара Дадина, возбудили с одной целью: запугать других. И заставить сидеть дома вместо того чтобы выходить на улицы и требовать честных выборов. Об этом «Эху» сказала участница протестов Татьяна.

Пришли в суд мама и сестра Анны Павликовой, обвиняемой по делу «Нового величия». Костя — родной для нас человек, сказала Юлия Павликова.

Сам Котов назвал преследование политически мотивированным. А обвинение полным нонсенсом. Подчеркнул: у москвичей, которые выходят несколько недель на акции, должна быть возможность выбирать своих кандидатов во власть. Отцу Котова пришлось пить в суде валидол: прихватило сердце. Следователь так и не пояснил в чём именно состоит вина активиста. Был в субботу на акции возле администрации президента, скандировал лозунги, какие именно — представитель СК не назвал. До этого несколько раз Котова задерживали, за решёткой он провёл в общей сложности 15 суток. Следователь просил приобщить протоколы с показаниями двух свидетелей. Они написаны под копирку, обратила внимание судьи Елены Абрамовой адвокат Мария Эйсмонт. Она просила отпустить Котова под залог в 300 тысяч. Защитник передала массивную пачку поручительств за обвиняемого. В числе поручителей Пономарёв, Явлинский и многие другие. Однако судья арестовала активиста на два месяца. Решение люди в зале встретили криками: «Позор».

Защита оспорит решение суда в вышестоящей инстанции.

Расследование так называемого «московского дела» вышло на самый высокий уровень, что говорит о серьезных намерениях властей. Результат следственных действий можно будет сравнить с «болотным делом». Об этом в эфире «Эха» рассказал адвокат Максим Пашков. Окончательный круг обвиняемых еще не определен, и расследование затянется надолго, считает Максим Пашков.