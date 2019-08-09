Минобрнауки ужесточило правила контактов российских ученых с иностранными

После того как нововведениями возмутилось научное сообщество, в министерстве заверили, что приказ носит рекомендательный характер.

Приказ за подписью министра высшего образования и науки Михаила Котюкова был разослан в подведомственные организации в июле. В нем приводится перечень рекомендаций, которые необходимо соблюдать при контактах с иностранными учеными. Сам документ, который опубликовала научно-популярная газета «Троицкий вариант», датирован 11 февраля.

Среди прочего, российские научные организации должны будут за пять дней уведомлять Минобрнауки о грядущей встрече с зарубежными коллегами, приложив список участников. На самой встрече должны присутствовать как минимум двое российских ученых – контакты с иностранцами один на один не разрешаются. В нерабочее время с зарубежными коллегами можно видеться лишь с разрешения руководства. Наконец, после встречи следует составить отчет с описанием разговора и сканами паспортов участников. Те же правила действуют и для встреч с российскими учеными, работающими в иностранных организациях.

Помимо этого, в приказе ужесточается использование зарубежными учеными устройств, записывающих и копирующих информацию. Они разрешены лишь в случаях, предусмотренных международными договорами России. Рекомендация распространяется на диктофоны, мобильные телефоны, фото— и видеокамеры и даже на часы.

Опубликованные правила мгновенно вызвали бурную реакцию прежде всего научного сообщества. Минобрнауки вынуждено было отреагировать: в пресс-службе министерства заявили, что приказ носит рекомендательный характер и отражает общемировую практику. Главная цель документа – отразить показатели роста международных связей, заверили чиновники. Ситуацию прокомментировал и сам глава министерства. Вслед за своими подчиненными Котюков подчеркнул, что об ужесточении каких-либо правил речи не идет. Министр добавил, что на основе собранных данных планируют делать выводы об уровне контактов с зарубежными коллегами и наращивать его там, где это необходимо.

Рекомендации для общения с иностранными учеными придумали для давления на неугодных специалистов, — сказал в эфире питерского «Эха» кандидат исторических наук, эксперт в области академический свобод Дмитрий Дубровский. Он добавил, что при всем прочем ученые государственных учреждений уже давно по закону обязаны писать регулярные отчеты в называемый «первый отдел», который занимается вопросами безопасности.

Приказ Минобрнауки противоречит объявленной ранее цели на улучшение научных связей России и мира. Такое мнение «Эху» высказал научный сотрудник Института проблем машиноведения РАН Александр Фрадков, который уже написал открытое письмо на имя министра.

Подобный документ демонстрирует возвращение к советской модели коммуникаций. Такое мнение «Эху» высказал политолог Кирилл Рогов. Инициатива может быть связана с тем, что президент вырос в подобной реальности и хочет ее продолжения, считает Кирилл Рогов.

Не стоит ожидать, что к рекомендации для ученых будут реализованы в полной мере, — сказал в эфире питерского «Эха» генеральный директор агентства Журналистских Расследований Андрей Константинов. Он подчеркнул, что США гораздо более жестокие правила, которые касаются не только ученых, но и например энергетических систем.

Приказ об ограничении контактов российских и зарубежных ученых в нынешнем виде выглядит излишне жестким. Об этом сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он пообещал уточнить детали приказа в ближайшее время.