В Москве проходят обыски по делу о хищении у подрядчика РЖД

Следственные действия начались сегодня утром по нескольким адресам, связанным с совладельцами группы компании «1520», — пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. По их данным, операцию совместно проводят сотрудники СКР и двух управления службы экономической безопасности ФСБ. В то же время источник РБК утверждает, что никаких обысков в компании не проводится. При этом он отметил, что обыски санкционированы Басманным судом в рамках уголовного дела, выделенного из расследования в отношении полковника МВД Дмитрия Захарченко.