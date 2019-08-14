Кандидата в Мосгордуму Константина Янкаускаса арестовали еще на 9 суток. Его признали виновным в организации митинга без подачи уведомления. Причиной стал призыв в Фейсбуке выйти на акцию 3-го августа, — сообщает «МБХ медиа».

Это уже третий арест муниципального депутата за месяц. Его задержали 13-го августа на выходе из спецприемника, где он отбывал 10 суток административного ареста. До этого он был задержан 3-го августа и так же на выходе из спецприемника после проведенной там недели.