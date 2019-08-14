Пресненский суд арестовал на 2 месяца активиста Константина Котова

Пресненский суд Москвы арестовал на 2 месяца активиста Константина Котова, обвиняемого в многократном нарушении порядка проведения публичной акции. Суд не прислушался к доводам защиты, которая просила о более мягкой мере пресечения, и проигнорировал поручительства более 50-ти человек, в числе которых лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский, писатель Людмила Улицкая, журналист Виктор Шендерович. Сам Котов виновным себя не признаёт.