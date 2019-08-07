Организаторы музыкального фестиваля «НаШИЕСтвие» отказались от его проведения. Тем не менее, некоторые музыканты все равно приедут поддержать экоактивистов. Так, представитель группы СЛОТ Дарья Ставрович сказала «Эху», что направляется на север, поскольку восхищается протестующими.

Ранее планировался полноценный фестиваль на три дня, но прокуратура пригрозила организаторам, поскольку это мероприятия не согласовали с властями.